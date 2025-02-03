Polisten şehit kızı Eylül'e sürpriz; kortej eşliğinde okuluna bıraktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polisten şehit kızı Eylül'e sürpriz; kortej eşliğinde okuluna bıraktılar

Polisten şehit kızı Eylül\'e sürpriz; kortej eşliğinde okuluna bıraktılar

SAMSUN'da şehit polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'e, yarıyıl tatilinin ilk gününde babasının meslektaşları sürpriz yaptı.

03.02.2025 17:49  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'da şehit polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'e, yarıyıl tatilinin ilk gününde babasının meslektaşları sürpriz yaptı. Polis ekipleri, evinden aldıkları Eylül Asel'i kortej eşliğinde okuluna götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, 2020 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü sırasında vurularak şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'e 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminin ilk gününde sürpriz yaptı. Kortej eşliğinde evinden alınan 2'nci sınıf öğrencisi Eylül Asel, öğrenim gördüğü okuluna götürüldü. Eylül Asel, büyük sevinç yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri, "Şehidimiz Polis Memuru Atakan Arslan'ın emaneti Eylül Asel kızımızı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminin ilk gününde, yunus ekiplerimizle evinden alınarak kortej eşliğinde öğrenim gördüğü okuluna bıraktık. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ayrıca 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" notuyla paylaştı.

Haber Gökçen ÖZEN SAMSUN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Atakan Arslan, Güvenlik, Güncel, Eylül, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten şehit kızı Eylül'e sürpriz; kortej eşliğinde okuluna bıraktılar - Son Dakika


18:50 Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil
17:40 ’’Yenidoğan Çetesi’’ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı ''Yenidoğan Çetesi'' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 19:14:31. #1.12#
SON DAKİKA: Polisten şehit kızı Eylül'e sürpriz; kortej eşliğinde okuluna bıraktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.