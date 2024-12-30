Polonez İşçileri Umutla Bekliyor - Son Dakika
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Polonez İşçileri Umutla Bekliyor

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Polonez işçileri, işten çıkarılmasının ardından Çalışma Bakanlığı'ndaki görüşmeden umutlu.

30.12.2024 14:11
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda sendika ile işveren temsilcisi arasında yapılacak görüşmeden olumlu sonuç bekliyor. Çatalca Adliyesi'nde nöbetleri devam ederken işçilerden Nafiye Keklikçi, "Yıldırmaya çalışıyorlar ama yılmak yok. Bir altı 6 ay daha bekleriz ama yeter artık. Büyüklerimiz bizi, kadınları görsün. Sokaklarda bizi süründürmesinler. Yeni yılımız çok güzel olsun" dedi.

Sendika üyesi olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri yaklaşık 6 aydır hakları için mücadele ediyor. Fabrika önünde haftalar süren eylem sonrası işçiler, seslerini duyurmak için Ankara'ya yürümek istemişti. Çatalca Adliyesi önünden hareket etmek isteyen ancak izin verilmeyen işçilerin Çatalca Adliyesi önündeki nöbetleri devam ediyor.

İşçilerin gözü kulağı bugün Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'nda işveren ile Tek Gıda-İş Sendikası temsilcisi arasında yapılacak görüşmede. Çatalca Adliyesi önünde nöbet sürerken işçiler ve Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, beklentilerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Umuyoruz yılbaşından önce güzel haber gelir"

İşçilerin 167 gündür hak mücadelesi verdiğine vurgu yapan Durdu, şunları söyledi:

"Anayasal hak yürüyüşümüzü engellediler. Şu anda Polonez işvereniyle beraber Ankara'da Tek Gıda-İş Sendikamızın Genel Başkanı, Türk-İş Konfederasyonumuzun değerli genel başkanı ve bakan ile saat 14.00'te Polonez işçileriyle ilgili bir toplantı olacak. Umuyoruz bu toplantıda işçilerin taleplerinin bir an önce yerine getirilip işçilerin fabrikalarına işbaşına, tezgahlarına dönmelerini talep ediyoruz. Buradaki işçi arkadaşlarımızın anayasadan kaynaklı haklarının, hukuklarının, sendikal haklarının ödenerek de işbaşı yapmak istemeyen arkadaşların da bu şekilde haklarının verilmesini bekliyoruz. Umuyoruz yılbaşından önce güzel haber gelir ve bu mücadelemizi de burada noktalarız. Bu mücadeleye katkı sunan başta Türk-İş Konfederasyonumuzun başkanına, sendikamızın genel başkanına, Çalışma Bakanlığı yetkililerine, Çalışma Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bu konuyla ilgili ciddi anlamda gerçekten bir eğilim gösterdiler. Umuyoruz bu mücadele aynı şekilde, aynı kararlılıkla biter. Türkiye işçi sınıfı da Polonez mücadelesiyle birlikte yeni kazanımlar elde etmiş olur ve tüm işçi sınıfının hak ve hukukunun yılbaşından önce verilmesini de arz ediyoruz."

"Evimize, işimizin başına dönmek istiyoruz"

İşçilerden de Yasemin Sayın, "Biz de artık güzel bir haber bekliyoruz yılbaşına girmeden önce. Evimize, işimizin başına dönmek istiyoruz. O kadar bekledik, sonunun güzel olmasını istiyoruz. Çok zor bu soğukta yatmak, direnmek ama direne direne kazanacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz, ne kadar sürerse" diye konuştu.

"Çıkacak sonucu bir an önce bekliyoruz"

Sevilay Çoban da "Biz de bu toplantıdan çıkacak sonucu bir an önce bekliyoruz. İnşallah hayırlı bir haber gelir, biz bir an önce işimizin başına döneriz" dedi.

"Çocuk değiliz, kandırmasınlar"

Nafiye Keklikçi ise "İnşallah güzel haber alırız. Artık biz çocuk değiliz, kandırmasınlar. Yıldırmaya çalışıyorlar ama yılmak yok. Devam ederiz. Bir altı 6 ay daha bekleriz ama yeter artık. Büyüklerimiz bizi görsün. Kadınları görsün. Sokaklarda bizi süründürmesinler. Görün artık bizi. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Yeni yılımız çok güzel olsun. Bütün kadınların" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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