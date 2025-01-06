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Polonez İşçilerine Uzlaşı Sağlandı

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146 Polonez işçisi, 6 aylık direnişin ardından tazminat haklarını aldı ve eylem çadırlarını kaldırdı.

06.01.2025 16:04
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Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan 146 Polonez işçisi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda sendika ile işveren temsilcisi arasında yapılacak görüşmede uzlaşı sağlandı. 6 aydır direnişte olan işçiler haberi eylem çadırının bulunduğu Çatalca Adliyesi önünde aldı. O anlara ANKA kameramanı tanıklık etti. "Erik Dalı" ezgileriyle uzlaşmayla gelen kazanımı kutlayan işçiler sevinçlerini paylaştı.

Sendika üyesi olduktan sonra işten çıkarılan 146 Polonez işçisi, 172 gündür hakları için mücadele ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işveren ile sendika temsilcisi arasında yıl başından önce toplantı yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bakanlıkta bugün yapılan toplantıda ise uzlaşı sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirilen anlaşma, özellikle işçilerimizin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulmuştur. İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır" bilgisini paylaştı.

Çadırları kaldıracaklar

6 aydır direnişte olan işçiler haberi eylem çadırının bulunduğu Çatalca Adliyesi önünde aldı. O anlara ANKA kameramanı tanıklık etti. "Erik Dalı" ezgileriyle uzlaşmayla gelen kazanımı kutlayan işçiler sevinçlerini paylaştı. İşçiler, "Hak verilmez, alınır. Zafer sokakta kazanılır" ve "Direnen işçiler asla yenilmez" sloganı attı. Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, burada işçilerle birlikte açıklama yaptı. Direnişin başından bu yana verdikleri mücadeleyi anımsatan Durdu, şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada işçi arkadaşlarımız, herkes kıdem tazminatlarını alacak. İhbar sürelerinin hepsini alacak. Boşta geçen 6 aylık süreyi alacaklar. Kıdemine göre sendikal tazminatlarını alacaklar. Hepsini alacaksınız. Bizim içerideki sendikal örgütlülüğümüz korunacak. İçerideki arkadaşlarımıza dokunulmayacak, arkadaşlarımız aynı şekilde devam edecek. Parasal konudaki bütün detaylar şu an hesaplanıyor. Süreç içerisinde sizlerden işveren, çağırmak istediğini de çağıracak. Onunla ilgili de detayı, süreci önümüzdeki günlerde konuşuruz. Bugün itibarıyla adliyenin önündeki bu çadırı kaldıracağız. Yarın da güzel kutlamamızı, davullu zurnalı fabrikanın önündeki çadırı kaldırarak saat 13.00'te yapacağız."

Yunus Durdu; sendika, siyasi parti, dernek, sivil toplum kuruluşu, emniyet, bakanlık, işveren ve basın temsilcilerine destekleri için teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Tek Gıda, Sendika, Güncel, Spor, Son Dakika

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