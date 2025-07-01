Polonya, Almanya ve Litvanya ile Sınır Kontrollerini Yeniden Başlatıyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Almanya ve Litvanya ile kara sınırlarında kontrollerin 7 Temmuz'dan itibaren geçici olarak yeniden başlatılacağını açıkladı.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Tusk, bakanlar, sınır muhafızları, ordu ve polis teşkilatı temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tusk, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Polonya ile Almanya ve Polonya ile Litvanya arasında geçici sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koymaya karar verdik." dedi.

Almanya'yı mart ayında uyardığını kaydeden Tusk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alman tarafı, çeşitli yönlerden gelen ve orada sığınma başvurusu yapan göçmenleri ülkesine almamaya başladı. Bu uygulamadaki değişiklik gerginliklere ve haklı bir asimetri hissine yol açtı. Bu konuyu Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz ile birkaç kez görüştüm ve Polonya'nın sabırlı tutumunun yavaş yavaş tükendiğini kendisine bildirdim."

Tusk, kontrollerin 7 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yasa dışı göçmenlerin Almanya'dan ülkesine geri gönderilmesini engellemek için hükümeti harekete geçmeye çağırmıştı.

Almanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında tüm kara sınırlarındaki polis kontrollerini 15 Eylül'e kadar uzatmıştı.