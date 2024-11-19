Polonya'dan ATACMS Açıklaması

Güncel

Polonya, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanıma izin verdiği yönündeki iddialara ilişkin, böyle bir kararın "savaşın dönüm noktası" olduğunu bildirdi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya temin edilen uzun menzilli Amerikan silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği yönündeki haberleri ele aldı.

Son dönem Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırılarında keskin artış görüldüğünü kaydeden Duda, saldırılarla öncelikle sivil altyapının hedef alındığını söyledi.

Duda, "(Joe) Biden'ın Ukrayna'nın ABD'nin tedarik ettiği orta menzilli füzeleri kullanarak Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verme kararı kritik." dedi.

ABD'nin bu kararının "savaşın dönüm noktası" olduğuna dikkati çeken Duda, bunun Batı'nın, Rus saldırganlığına karşı kararlı duruşunu güçlendirdiğini belirtti.

Polonyalı lider, Biden'ın bu hamlesinin Rusya'ya karşı, Ukrayna'nın Batı'dan sağlam ve kararlı destek aldığına dair açık bir sinyal gönderdiğini söyledi.

Savaşın, başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana 1000. gününe girdiğine dikkati çeken Duda, "Ukrayna'nın kendini etkili bir şekilde savunacak araçlara ihtiyacı var." dedi.

Washington Post haberi

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği ATACMS'leri sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh ise dün gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, ATACMS'lere ilişkin haberleri teyit etmemişti.