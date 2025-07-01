Polonya, Sınır Kontrollerini Yeniden Değerlendiriyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, yasa dışı göçle ilgili endişeler nedeniyle ülkesinin Almanya ve Litvanya ile olan sınırlarında kontrolleri yeniden başlatmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Tusk, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güvenliğiyle ilgili kurum temsilcileriyle bir toplantı yaparak Polonya'nın tüm sınırlarındaki durumu değerlendireceklerini söyledi.

Sınır güvenliğinin hükümetinin en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirten Tusk, "(Yasa dışı göçle ilgili) Şüpheli vakaların devam etmesi halinde, Polonya-Almanya sınırında kontrolleri yeniden başlatmak zorunda kalabileceğimizi Alman tarafına bildirdik." dedi.

Alınacak kararların Polonya vatandaşları için asgari düzeyde rahatsızlık yaratacak şekilde uygulanacağını kaydeden Tusk, Litvanya üzerinden de Polonya'ya yasa dışı geçişlerin önlenmesi için önlemler alınacağını vurguladı.

"Almanya göçmen sorununu kendisi yarattı ve bu sorunla kendisi ilgilenmek zorunda"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise düzenlediği basın toplantısında, yasa dışı göçmenlerin Almanya'dan ülkesine geri gönderilmesini engellemek için hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

Almanya'nın göçmenleri Polonya'ya itmesine hükümetin tepki vermemesinin üzücü olduğunu dile getiren Duda, "Yasaların çiğnenmesine, göçmenlerin zorla ülkemize itilmesine izin veremeyiz. Almanya göçmen sorununu kendisi yarattı ve bu sorunla kendisi ilgilenmek zorunda. Biz onlar için bu sorunu çözmeyeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, kendilerini "vatandaş devriyeleri" olarak tanımlayan yüzlerce kişiden oluşan gruplar, Polonya'nın Almanya ile sınır bölgelerinde, Almanya tarafından geri gönderilen göçmenlere karşı gösteriler düzenliyor.

Polonya'nın kuzeybatısındaki Szczecin kentinde yaklaşık 200 kişilik grup cumartesi günü bir yolu trafiğe kapattı. Katılımcılar, "Alman polisinin göçmen getirmemesi için" toplandıklarını vurguladı.