Polonyalı çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

- Polonyalı çiftçiler bir kez daha sokaklarda
VARŞOVA - Polonyalı çiftçiler, bir kez daha AB'nin tarım politikaları ve Ukrayna'dan kontrolsüz ürün ithalatını Varşova'da protesto etti.
Polonyalı çiftçiler, 27 Şubat'taki protestosunun ardından ikinci kez başkent Varşova'da protesto düzenledi. 9 Şubat itibariyle 30 günlük genel protesto kararı alan Polonyalı çiftçiler, AB'nin tarım konusundaki "Yeşil Anlaşma" ismini verdiği tarım politikası ve Ukrayna'dan kontrolsüz biçimde ithal edilen tarım ürünlerinin sebep olduğu sıkıntıları iktidara ve başbakana duyurabilmek için Varşova'da Başbakanlık önünde toplandı. Meclis ve başbakanlığa çıkan yollar tamamen kapatılırken başkent Varşova'ya şehir dışından gelen gruplar protestonun yapıldığı başbakanlığa doğru yola çıktı. Polonya Orman Müdürlüğü görevlileri ve avcılar çiftçilerin eylemine destek verdi. Hükümet karşıtı slogan atan eylemciler, "Biz olmazsak açsınız, çıplaksınız", "Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir karar verilemez", "Yıl 2024=Çiftçiler için 1956", "Polonya kırsalını yok etmeye son verin", "Ukrayna'dan kontrolsüz şeker ithalatını durdurun", "Yeşil Anlaşma=Açlık" yazılı pankartlar taşıdı. Başbakanlık önünde bir araya gelen çiftçiler ellerindeki malzemeleri de ateşe verdi. Eylemcilerin patlayıcıları ateşe atması sonucu Başbakanlık binasının önü savaş alanına döndü.
Güvenlik artırıldı
Polonya polisi, günün erken saatlerinde çiftçilerin traktörlerle şehir merkezine girerek trafiği engellememesi için şehir girişlerinde konuşlandı. Traktörlerin zorla geçiş yapmasını engellemek amacıyla portatif kapan bariyer getirilirken, toplumsal olaylara müdahale araçlarının da hazır bulunduğu görüldü. Protestonun yapılacağı başbakanlık çevresinde polis helikopterleri de güvenliği havadan takip etti.
Başbakan'la görüşmeler sonuçsuz kalmıştı
Başbakan Donald Tusk'la 27 Şubat'ta görüşen protesto organizatörleri ve çiftçi temsilcileri herhangi bir sonuca ulaşamamıştı. Bugün düxenlen protesto gösterisinde konuşmalar yapan protesto organizatörleri, AB politikalarına ve Ukrayna'dan kontrolsüz ithal edilen ürünlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek birlik çağrısında bulundu.
Hükümet ile çiftçilerin haklarının korunmasına yönelik görüşmeler devam edecek.
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