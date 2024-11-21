Pomem'e 12 Bin Öğrenci Alımı İçin Ön Başvurular Başladı - Son Dakika
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Pomem'e 12 Bin Öğrenci Alımı İçin Ön Başvurular Başladı

Pomem\'e 12 Bin Öğrenci Alımı İçin Ön Başvurular Başladı

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile bin 440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere 12 bin öğrencinin alınmasına yönelik ön başvuru süresi başladı.

21.11.2024 02:12
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(ANKARA) - Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile bin 440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere 12 bin öğrencinin alınmasına yönelik ön başvuru süresi başladı.

POMEM için bugün başlayan ön başvuru süresi, 9 Aralık saat 17.00'de sona erecek. Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabilecek.

Merkezlere, 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri, ön lisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az 65 taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile bin 440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alımı yapılacak.

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek. 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Kaynak: ANKA

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