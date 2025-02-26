Porsuk Barajı'nda Kartpostallık Günbatımı

Porsuk Barajı'nda günbatımı manzarası mest etti
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Porsuk Barajı'nın eşsiz günbatımı manzarası dron ile havadan görüntülendi.
Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'nde bulunan Porsuk Barajı'ndaki günbatımı manzarası mest etti. Sıcak renkler eşliğinde tepelerin ardından batan güneşi dron ile havadan görüntüleyen Alp Ceylan, kartpostallık manzaraları kaydetti.
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