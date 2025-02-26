Porsuk Barajı'nda Kartpostallık Günbatımı - Son Dakika
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Porsuk Barajı'nda Kartpostallık Günbatımı

Eskişehir'deki Porsuk Barajı'nda günbatımı dron ile görselleştirildi, etkileyici manzaralar kaydedildi.

26.02.2025 12:36
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Porsuk Barajı'nda günbatımı manzarası mest etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Porsuk Barajı'nın eşsiz günbatımı manzarası dron ile havadan görüntülendi.

Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'nde bulunan Porsuk Barajı'ndaki günbatımı manzarası mest etti. Sıcak renkler eşliğinde tepelerin ardından batan güneşi dron ile havadan görüntüleyen Alp Ceylan, kartpostallık manzaraları kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Porsuk Barajı'nda Kartpostallık Günbatımı - Son Dakika

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