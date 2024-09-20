Portekiz'de Tarihi Yangın Seferberliği - Son Dakika
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Portekiz'de Tarihi Yangın Seferberliği

Portekiz, orman yangınlarıyla mücadele için en büyük seferberliğini başlattı; 7 ölü, 161 yaralı.

20.09.2024 12:48
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LİZBON, 20 Eylül (Xinhua) -- Portekiz, ülkedeki orman yangınlarıyla mücadele için tarihindeki en büyük seferberliği başlattı.

Portekiz İçişleri Bakanı Margarida Blasco, Pazar günü çıkan ve ülkenin orta ve kuzey bölgelerini kasıp kavurmaya devam eden orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere "şimdiye kadarki en büyük yangın söndürme seferberliğini" başlattıklarını belirtti.

Blasco Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, bölgeye yapılan büyük çaplı personel ve kaynak sevkiyatına atıfta bulunarak, "Bu çok kritik günlerde, ülkemizdeki en büyük yangın söndürme seferberliğini başlattık" dedi.

Ulusal Acil Durum ve Sivil Savunma Kurumu'nun verilerine göre yangınlarla mücadele için bölgeye 37.772 görevli ve 10.639 kara aracı konuşlandırılırken, 827 kez de havadan müdahale edildi.

Yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti, 161 kişi de yaralandı. Ayrıca onlarca ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlk raporlara göre Çarşamba günü itibarıyla yangınlardan 94.146 hektarlık bir alan etkilendi. Avrupa Kopernik sisteminden elde edilen verilere göre ise ülke genelinde 121.000 hektardan fazla alan yangından etkilendi. Ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde yangından etkilenen 100.000 hektardan fazla alan ise toplam etkilenen alanın yüzde 83'ünü teşkil etti.

Portekiz hükümeti, yıkımın büyüklüğü karşısında yangınlardan etkilenen tüm belediyelerde olağanüstü hal ilan etti ve Cuma gününü hayatlarını kaybedenleri anmak üzere ulusal yas günü ilan etti.

Kaynak: Xinhua

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