Portekiz'deki Elektrik Kesintisi Giderildi

Portekiz'de, dünden bu yana süren elektrik kesintisinin tamamen giderildiği belirtildi.

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes, kesintinin tamamen giderilerek, enerji arzının normale döndüğünü duyurdu.

Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını söyledi.

Leitao, "Şu anda elektrik dahil hemen hemen tüm hizmetlerimiz yeniden sağlanmış durumda." dedi.

Antonio Leitao, 6,4 milyon aboneye elektrik hizmetinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, başkent Lizbon metrosunun elektrik kesintisi nedeniyle seferlerine normal saati olan 06.30'da başlamadığı kaydedildi.

Metro servisinden yapılan açıklamada da seferlerin aşamalı olarak başlatılacağı duyuruldu.

Dün, İspanya ve Portekiz'i geniş çaplı etkileyen elektrik kesintileri baş göstermiş ve hayatı durma noktasına getirmişti.