Portekiz Yangınları İçin AB'den Yardım İstedi - Son Dakika
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Portekiz Yangınları İçin AB'den Yardım İstedi

Portekiz, orman yangınları nedeniyle AB'den yardım talep etti ve alarm durumu ilan edildi.

16.09.2024 16:20
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Portekiz hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Porto kenti çevresinde mücadele ettiği orman yangınlarına karşı Avrupa Birliği'nden (AB) yardım istedi.

Portekiz hükümet yetkilileri, gerek mevcut orman yangınları gerekse kırsal alanda yangın riskinin çok yüksek olmasından dolayı ülke genelinde alarma geçilmesinden sonra AB'den yardım talep edildiğini açıkladı. Yetkililer, Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini bildirdi.

Kuzeydeki Sever do Vouga, Albergaria a Valha, Aveiro gibi Porto kenti yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinde hafta sonundan bu yana devam eden orman yangınları sivil halkı da tehdit etmeye başladı.

Yangınların bazı yerlerde evlere de sıçramasından dolayı Brandao Gomez, Cruzinha gibi küçük yerlerde halkın evlerinden tahliye edildiği, bölgedeki okulların da kapalı tutulduğu duyuruldu.

Üç otoyolun trafiğe kapatıldığı Aveiro bölgesinde 500'den fazla itfaiyecinin 160 kara aracı ve 4 uçağın desteğiyle çalışmalarına devam ettiği bilgisi verildi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye görevlilerinden biri hafta sonunda yemek molasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Portekiz Yangınları İçin AB'den Yardım İstedi - Son Dakika

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