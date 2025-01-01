Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi - Son Dakika
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Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi

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2025 yılına belki de en talihsiz giren ülke Porto Riko oldu. Ülkede, enerji santrallerinde yaşanan arıza nedeniyle halkın yüzde 90'ı elektriksiz kaldı.

01.01.2025 04:46  Güncelleme: 09:22
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Karayip ülkesi Porto Riko'da, enerji santrallerinde yaşanan arıza nedeniyle halkın yüzde 90'ının elektriksiz kaldığı bildirildi.

"ÜLKENİN ELEKTRİĞE KAVUŞMASI ZAMAN ALACAK"

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin enerji santrallerindeki arızalar, halkın yüzde 90'ını elektriksiz bıraktı. Elektrik iletiminden sorumlu şirket LUMA Enerji'nin Dış İlişkiler Direktörü Jose Perez, "Önceliklerimiz hastaneler, havaalanları, polis karakolları ve itfaiye istasyonlarıdır. Çalışmalarımız devam ediyor ve insanların yeniden hizmet alması sağlanacak, ancak tüm ülkenin elektriğe kavuşması zaman alacak" dedi.

Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan elektrik teknisyeni Porto Rikolu Javier Corea, enerji santrallerinde çalışan personelin tatilde olduğunu ve arızanın 2 Ocak'a kadar devam edebileceğini belirtti.

TREN SEFERLERİ OLARAK DURDURULDU

Elektrik kesintisi nedeniyle Luis Munoz Marin Uluslararası Havalimanı, jeneratörlerle faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Tren seferleri geçici olarak durduruldu ve alışveriş merkezleri kepenk kapattı.

Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi

HÜKÜMETE KARŞI PROTESTO

Bu arada, elektrik kesintilerinin sıklıkla arttığı ülkede yüzlerce kişi hükümete karşı protesto düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

Porto Riko\'da halkın yüzde 90\'ı yeni yıla elektriksiz girdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi - Son Dakika

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