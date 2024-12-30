Posof'ta Doğal Gaz Akışı Yeniden Başladı

Ardahan'ın Posof ilçesinde heyelan nedeniyle dün arızalanan doğal gaz borusunun onarılmasıyla gaz akışına yeniden başlandı.
İlçeye gaz akışı sağlayan ana borunun geçtiği Yurtbekler mevkiinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle başlatılan çalışma tamamlandı.
Heyelanda zarar gören doğal gaz borusu onarıldı ve ilçeye yeniden gaz akışı sağlandı.
Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine, ana borunun onarıldığını ve ilçeye gaz akışının sağlandığını söyledi.
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