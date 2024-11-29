Posof'ta Tır Dorsesi Yandı

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Ardahan'ın Posof ilçesinde park halindeki tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Türkgözü Gümrük Kapısı yakınında bulunan yabancı plakalı bir tırın dorsesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine, itfaiye ekiplerinin yangına hızlıca müdahale ettiğini belirterek, "Ancak, tırın içindeki gıda ürünleri dolayısıyla alevler çok hızlı bir şekilde yayıldı. Yangının balatalardan çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.