Postacılardan Eşit Ücret Talebi - Son Dakika
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Postacılardan Eşit Ücret Talebi

Haber Sen, Postacılar Günü'nde PTT çalışanlarının sorunlarını ve eşit ücret talebini dile getirdi.

09.10.2024 18:13
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(ANKARA)- Haber Sen, 9 Ekim Postacılar Günü  dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, postacıların yaşadıkları sorunlara dikkat çekilerek, eşit işe eşit ücret uygulamasına geçilmesi, şubelerde tek kişi çalıştırma uygulamasına son verilmesi istendi.

Haber Sen, 9 Ekim Postacılar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada postacıların sorunlarına dikkat çekti. "Temenni ederiz ki sorumluluk sahibi olan PTT yo¨netimi ve iktidarlar; postanın, posta emekc¸ilerinin halklar ic¸in ne kadar kutsal ve hayati go¨rev yaptıgˆının farkına varırlar" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"-PTT yaklaşık sekiz yıldır memur alımı yapmamaktadır. Bunun yerine düşük ücretlerle taşeron çalıştırma yolunu seçmiştir. Biz biliyoruz ki taşeron işçiye verdiği düşük maaş ile herhangi bir tasarruf sağlamamaktadır. Memur maliyetinin neredeyse fazlasını şirketlere vermekte bu şirketler de asgari ücret düzeyinde personel alıp emekçinin alın terini sömürmektedir. Bu uygulama kabul edilemez.

- Yıllardır savunduğumuz eşit işe eşit ücret uygulaması PTT' nin tüm birimlerinde uygulanmalıdır. Bir an önce Kadrolu memur alımı yapılmalı veya mevcut taşeron emekçiler arasından şartları uygun olanlar için sınav açılmalı ve hak edenler kadroya alınmalıdır. İş barışını zedeleyen İdari hizmet sözleşmeli, 399/2 KHK'ya tabi ve firma personeli ayırımı ortadan kaldırılmalıdır.

- Can alıcı sorunlardan biri PTT de artık angarya haline gelen cumartesi zorunlu çalıştırılmasının kaldırılması konusunda sendikamızın girişimleri ile başlatılan dilekçe çalışması idarenin yer değiştirme tehdidi ile boşa düşürülmeye çalışılmaktadır.

- 'Ya bu deveyi gidersin ya bu diyardan gidersin' dayatması kabul edilemez bir tutumdur.

- Şubelerde tek kişi çalıştırma uygulaması derhal son bulmalıdır. Ay geçmiyor ki PTT şubelerinde çalışan emekçilere yönelik bir saldırı gerçekleşmesin. En son Erzurum'da 5 Ağustos 2024 tarihinde PTT emekçilerine yönelik fiziki saldırı gerçekleşmiş, saldırgan elini kolunu sallayarak çıkmıştır. Şubelere güvenlik görevlisi istiyoruz.

- Yine yargıya taşıdığımız 399/2 KHK statüsünde çalışan personelin görevde yükselme talebinin yerine getirilmemesi tamamen ayrımcı bir uygulamadır.

- PTT emekçilerinin 2023 yılı toplu sözleşmesinde "üzerinde çalışma" sözü verilen ama 1 yıldan fazladır yapılmayan 3600 ek gösterge talebi ve maaş skalalarının yeniden düzenlenmesi gündeme alınmalı ve insanca bir yaşam için gerekli ekonomik koşullar sağlanmalıdır.

- Çalışanlar arasında eşitsizliğe ve ayrımcılığa neden olan performans sistemindeki haksızlık son bulsun. Performans sistemi insanı değildir bir an önce son verilmelidir. Bütün emekçilere ayrımsız eşit işe eşit ücret verilsin.

- Ziraat Bankası ile yapılan maaş promosyon anlaşmasının günümüz gerçekliği ile alakası kalmamıştır. Derhal güncellenmeli hak kaybı giderilmelidir.

- 183 yıllık kurumumuzun liyakatsiz atamalar yüzünden düştüğü hal içler acısıdır. Birçok merkezde şef veya veznedar kadrosu varken yandaş sendika üyeleri vekaleten müdürlük görevi yürütmektedir. Yine hiç ihtiyaç olmadığı halde Başmüdürlük yardımcılıklarının sayısı olağanüstü derecede şişirilmiş yandaş sendikacıların oradan nemalanması sağlanmıştır. 5 yılını doldurmadan görevden alınan bir yönetim kurulu üyesine 36 maaş miktarında tazminat ödenmektedir. Yine PTT'nin Varlık Fonu kapsamına alınması ile usulsüzlükler katbekat artmıştır. Bir an önce kurumda yaşanan bu usulsüzlüklerin son bulması gerekmektedir.

- Dağıtıcı personele yönelik sayı dayatmasından ve teslim adeti ısrarından vazgeçilmesi acil talebimizdir. Sayı dayatması değil, yeterli personel istiyoruz. Kaldı ki Türkiye ile yaklaşık aynı nüfusa sahip Almanya, Fransa vb. ülkelerde Posta emekçisi sayısı ülkemizin 3 katıdır. Nitelikli ve çağdaş bir hizmet için kadrolu, güvenceli istihdam elzemdir. Taşeron personel eliyle tebligat yapılması yasaya aykırıdır."

Kaynak: ANKA

Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, PTT, Son Dakika

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