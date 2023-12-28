17:26 • •
16:43 •
10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı•
Adana'nın Pozantı ilçesinde "teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen katılımcılar, şehitliğine kadar yürüdü.
Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.
Suffe Derneği Başkanı İsmail Ergin, grup adına yaptığı açıklamada, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmadığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Pozantı'da 'teröre lanet' yürüyüşü - Son Dakika