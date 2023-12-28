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Pozantı'da "teröre lanet" yürüyüşü - Son Dakika
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Pozantı'da "teröre lanet" yürüyüşü

Adana'nın Pozantı ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen 'teröre lanet' yürüyüşünde katılımcılar, Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Yürüyüşe katılanlar, şehitliğe kadar yürüyerek şehitler için saygı duruşunda bulundu ve Kur'an-ı Kerim okudu. Suffe Derneği Başkanı İsmail Ergin, yaptığı açıklamada, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmadığını vurguladı.

Pozantı\'da "teröre lanet" yürüyüşü
28.12.2023 - 17:55,
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Adana'nın Pozantı ilçesinde "teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen katılımcılar, şehitliğine kadar yürüdü.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Suffe Derneği Başkanı İsmail Ergin, grup adına yaptığı açıklamada, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmadığını söyledi.

Kaynak: AA
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