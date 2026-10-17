Prix Goncourt ödüllü Jean Echenoz, \'Biçimlerin İzinde\' etkinliğinde okurlarla buluştu

Çağdaş Fransız edebiyatının önde gelen isimlerinden Prix Goncourt ödüllü romancı Jean Echenoz, Ketebe Yayınları'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Biçimlerin İzinde" başlıklı söyleşide İstanbullu okurlarla bir araya geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Halil Dikmen Salonu'nda gerçekleştirilen programa, edebiyat dünyasından isimler ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Söyleşide, roman ile biyografi arasındaki sınırları kendine has üslubuyla esneten Echenoz'un düşünce dünyası, çocukluk yılları, okuma-yazma serüveni ve sinemaya duyduğu tutku ele alındı.

Yazma eyleminin sağladığı kişisel özgürlük alanına ve alışılmışın dışındaki kurgu arayışlarına değinen Echenoz, metinlerinde anlam, ses ve ritim uyumunun önemine dikkat çekti. Edebi üretiminde biçimsel denemeleri karikatürleştirmeden işlemenin altını çizen usta yazar, her yeni çalışmasına bir öncekinin zıddı bir refleksle başladığını ifade etti.

Echenoz'un Prix Goncourt'un ardından gerçek hayat hikayelerinden hareketle kaleme aldığı, besteci Maurice Ravel'in son dönemini anlatan "Ravel" (2006), Çek atlet Emil Zatopek'i odağına alan "Courir" (2008) ve mucit Nikola Tesla'dan esinlendiği "Des eclairs" (2010) kitapları söyleşinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Belge ve mektuplara dayanan titiz araştırmalarla şekillenen bu eserleri ısrarla biyografi değil "roman" olarak nitelendiren Echenoz, üç kitabı müzikal bir benzetmeyle "süit" olarak değerlendirdiğini aktardı.

Romandan opera librettosuna uzanan arayış

Etkinlikte yazarın kısa anlatılardan opera librettosuna uzanan türler arası geçişleri de masaya yatırıldı. "Kraliçenin Kaprisi" kitabındaki kısa metinlerin ortaya çıkış serüvenini paylaşan Echenoz, 2021 yılında Paris Opera-Comique'in davetiyle "Şimşekler" romanını besteci Philippe Hersant'ın aynı adlı operası için nasıl librettoya uyarladığını anlattı.

1979'da yayımlanan ilk romanı "Greenwich Meridyeni" ile Feneon, "Cherokee" ile Medicis, "Göl" ile Avrupa Edebiyat Ödülü'nü kazanan ve 1999'da "Ben Gidiyorum" ile Fransa'nın en saygın edebiyat ödülü Prix Goncourt'a layık görülen Jean Echenoz'un eserleri Ketebe Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılmaya devam ediyor.