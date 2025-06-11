Prof. Dr. Gazi Yaşargil Anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Gazi Yaşargil Anıldı

Prof. Dr. Gazi Yaşargil Anıldı
11.06.2025 17:46
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Diyarbakır'daki hastanede, Prof. Dr. Yaşargil'in vefatı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Vefat eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil, doğduğu Diyarbakır'da ismi verilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşları tarafından anıldı.

Geliştirdiği mikrocerrahi teknikleriyle dünya tıbbına yön veren, Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen Prof. Dr. Yaşargil'in vefatı dolayısıyla adının yaşatıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, tarifsiz hüznün ve derin minnetin gölgesinde toplandıklarını söyledi.

"Tıp dünyasının kutup yıldızı, insanlığa adanmış bir ömrün sahibi, beyin cerrahisinin yaşayan efsanesi, Diyarbakır'ın gururu Prof. Dr. Gazi Yaşargil'i ebediyete uğurlamanın derin acısını yaşıyoruz." diyen Asiltürk, Yaşargil'in bilime sunduğu katkılara değindi.

"Onun mirasını yaşatmaya devam ediyoruz"

Asiltürk, şunları kaydetti:

"O sadece bir hekim değil, insan beyninin sınırlarında dolaşan, imkansızı mümkün kılan, bir milleti olduğu kadar insanlığı da onurlandıran bir bilim çınarıydı. Geliştirdiği teknikler, mikrocerrahiye kazandırdığı yenilikler ve yetiştirdiği yüzlerce hekimle tıp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Dünyanın dört bir yanındaki ameliyathanelerde onun adını taşıyan yöntemlerle insanlar hayata tutunurken, bizler onun mirasını yaşatmaya devam ediyoruz.

İşte bu hastane, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sadece bir sağlık kurumu değil, onun ilminin, emeğinin ve vizyonunun yaşayan bir abidesidir. Bugün ismini taşıyan bu hastanede, onun bilimsel mirasına sahip çıkmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak, bizlerin en büyük sorumluluğudur."

Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in isminin sadece hastanedeki tabelada yer almadığına işaret eden Asiltürk, hastanede yürütülen her bilimsel çalışmanın, tedavinin, umut dolu iyileşmenin onun ışığında sürdürüldüğünü belirtti.

Asiltürk, "Acımız büyük ancak gururumuz daha da büyük. Diyarbakır böyle bir değeri bağrından çıkardığı için ne kadar övünse azdır. Kendisini bilim yolculuğuna adayan bu büyük insanı, saygı, minnet ve rahmetle anıyor, ailesine, sevenlerine, tüm sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." dedi.

Programa, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Gazi Yaşargil Anıldı - Son Dakika

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