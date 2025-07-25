Prof. Dr. Halil İnalcık 9. Yıl Dönümünde Anıldı

Osmanlı tarihçiliğini evrensel disipline dönüştüren, İslam, Avrupa ve dünya tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla ilim dünyasına yön veren münevver Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 9. yılında kabri başında yad edildi.

İnalcık'ın, Fatih Camisi Haziresi'ndeki kabri başında düzenlenen anma töreninde Fatih Camisi Başmüezzini Recep Yasan, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu dua etti.

Anma töreninin ardından Halil İnalcık'ın kızı Günhan İnalcık, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğe gelenlere teşekkür etti.

İnalcık, "Babamı anıyoruz. O hep anılsın, hiç unutulmasın. Kitapları hep okunsun. Okunsun ki insanlar, en güvenilir yerden bilgilensin. Hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Dualarımız kabul olsun inşallah." diye konuştu.

"Çok kıymetli eserler ortaya çıkarmış çok değerli bir büyüğümüzdür"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Halil İnalcık'ın tarihçilerin kutbu olduğuna dikkati çekerek, "Hocamızı dualarla andık. Kendisine müteşekkir olduğumuzu ifade ettik çünkü Prof. Dr. Halil İnalcık, dünya tarihine Osmanlı tarihini belgeleriyle yerleştiren, bilimsel anlamda çok kıymetli eserler ortaya çıkarmış çok değerli bir büyüğümüzdür." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun Halil İnalcık'a dair, "Bizim tarihimizde Halil İnalcık Hoca çok büyüktür, zannımca gelecekte de onun üzerinde isim olmayacaktır." sözüne atıfta bulunan Keskin, "Gerçekten 100 yıllık ömrünü çok değerli bir şekilde geçirmiş, dünyanın çeşitli arşivlerinde tek tek çalışarak belgeleri gün yüzüne çıkarmıştır. Özellikle dünyada Osmanlı tarihi ile alakalı yanlışları belgeleriyle ispat ederek çok kıymetli bir çalışma yaptı. Kendisine bu anlamda müteşekkiriz ve tekrar rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Halil İnalcık kimdir?

İstanbul'da 1916'da dünyaya gelen Prof. Dr. İnalcık, 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi Bölümü'nde yükseköğrenimine başladı.

Uzun yıllar aynı fakültede Osmanlı ve Avrupa tarihi üzerine dersler veren İnalcık, 1947'de Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine seçildi.

Haziran 1952'de "Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği" adlı teziyle profesörlük ünvanı alan İnalcık, Columbia, Princeton, Pennsylvania ve Harvard üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler verdi.

İnalcık, 20. yüzyıl sona ererken Cambridge'da bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2 bin bilim insanı arasında gösterildi.

İnalcık'ın hayatını ve tarihçiliğini anlattığı "Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı" adlı söyleşi kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından 2005'te yayımlandı.