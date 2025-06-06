Prof. Dr. Harun Çiftçi'den 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı yönündeki iddialara cevap - Son Dakika
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Prof. Dr. Harun Çiftçi'den 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı yönündeki iddialara cevap

06.06.2025 22:14
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- Prof. Dr. Harun Çiftçi'den 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı yönündeki iddialara cevap Çankırı Karatekin Üniversitesi önceki rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 4 yıl boyunca döner sermayeden ayda 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı ve görevden alındığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.

- Prof. Dr. Harun Çiftçi'den 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı yönündeki iddialara cevap

ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesi önceki rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 4 yıl boyunca döner sermayeden ayda 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı ve görevden alındığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi önceki rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 4 yıl boyunca döner sermayeden ayda 1 milyon 210 bin maaş aldığı Görevini 2021-2025 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yürüttüğünü ve süresi dolunca görevi devrettiğini söyleyen Çiftçi, döner sermaye üzerinden aldığı yönetici payının da yasal sınırlar içinde olduğunu, iddia edilen rakamların gerçekle ilgisi olmadığını ifade etti. Konuyla ilgili yapılan haberler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını kaydeden Prof. Dr. Çiftçi, tazminattan elde edilecek geliri ise Filistinlilere bağışlayacağını söyledi.

"Basın hürriyetini iftira hürriyeti olarak algılamışlar"

Hakkında çıkan haberlerle algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını kaydeden Prof. Dr. Çiftçi, "Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2021 yılında rektör olarak atandım, görevimi ise 2025 yılı Nisan ayında tamamladım. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Prof. Dr. Mevlüt Karataş atanıncaya kadar bir ay daha fazla çalışarak görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Bir kısım basında dile getirilen 'görevden alındı' iddiası tamamen yanlış ve algı yönetimi oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi, son 4 yıllık süreçte bir uluslar arası üniversite olarak birçok ulusal başarılar elde etti. Görevimiz süresince Çankırı Karatekin Üniversitesi, akreditasyon, ihtisaslaşma, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik, toplumsal katkı, uluslararasılaşma alanlarında etki değeri yüksek bir üniversite oldu. Benim görevde olduğum süre zarfında özellikle birçok alanda üniversitemize gelir getirisi olan faaliyetler söz konusu oldu. Çeşitli merkezlerden ciddi manada katkı getiren faaliyetler oldu. Bu faaliyetler içerisinde özellikle Sayıştayın yükseköğretim kurulu mevzuatında ifade edildiği gibi yönetici payı alındı. Bu yönetici payı iddia edildiği gibi milyonların üzerinde olan bir rakam asla değildir. Özellikle mevzuatta ifade edilen tutar, iddia edilen ve iftira olarak algıladığımız tutarın yaklaşık 6'da 1'i kadardır. Dolayısıyla bu tür haberler yayınlanırken muhakkak teyit edilmesi gerekli. Yatırılan miktarlar defterdarlığın onayı ile bankalara yatırıldığı için çok kolay bir şekilde takip edilebilmektedir. Fakat ne yazık ki birçok basın mensubu bu konuda gerekli hassasiyeti göstermemiş, basın hürriyetini iftira hürriyeti olarak da algılamış. Dolayısıyla Yükseköğretim Kurumunun üst düzey yöneticisini günlerce manşetlerde taşıyarak adeta bir itibar suikastı oluşturmuşlardır. Gelinen süreç zarfında birçok yerden gerçekleri açıklama yaparak ifade ettik" dedi.

"Manevi tazminattan elde edilecek geliri de Filistinli kardeşlerimize göndereceğim"

İddialarla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduğunu belirten Çiftçi, "En sonunda Yükseköğretim Kurulu'nun da basın açıklaması ile ortaya çıkan iddiaların son derece hatalı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çankırı Karatekin Üniversitesi, her yıl Sayıştay denetiminden geçen bir üniversite. Özellikle birçok faaliyet noktasında kamu birikimlerini en iyi şekilde değerlendiren bir üniversite oldu. Yalan, yanlış iddialı haberler ile ilgili de kanuni olarak hukuki süreleri başlatmış bulunmaktayız. Özellikle yalan haberin yayılması ve kişisel haklarımıza olan hakaretlerden dolayı da açılacak manevi tazminattan elde edilecek geliri de Filistinli kardeşlerimize göndereceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Güncel, Rektör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Harun Çiftçi'den 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı yönündeki iddialara cevap - Son Dakika

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