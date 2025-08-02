Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybetti.

ÇEKÜL tarafından yapılan açıklamada, Metin Sözen'in dün akşam hayatını kaybettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Metin Sözen'in yerini doldurmamız mümkün değil. Anadolu'nun her karışını ne onun kadar anlayabilir ne onun kadar bilebilir ne onun kadar sevebiliriz. Öğrettiği değerlerden vazgeçmeden yolunda yürümeye, doğa ve kültürle var olmaya devam edeceğiz. Doğal ve kültürel mirasımıza, Anadolu'ya sıkı sıkıya sarılan herkesin başı sağ olsun."

Sözen'in cenazesi ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Prof. Dr. Metin Sözen kimdir?

Metin Sözen, 24 Mayıs 1936'da Elazığ'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Mimarlık Tarihi öğretim üyeliğinden 2004'te emekli oldu.

Türkiye'deki doğal, tarihsel ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusunda çalışan Sözen'in Safranbolu, Kastamonu, Bursa, Edirne, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Ağırnas, Tokat, Amasya, Gümüşhane, Sivas, Malatya, Elazığ, Kars, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul başta olmak üzere farklı ölçekte yerleşim birimlerinde kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğine dayalı, kalıcı uygulamaları bulunuyor.

TBMM Başkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı, Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı olarak "Devletin Evi Saray" başlığı altında geliştirdiği "Saray Müze", "Müze İçinde Müze", "Depo Müze", "Fabrika Müze" kavramları ışığında, 1984-2009'da Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız saraylarında; Aynalıkavak, Küçüksu, Ihlamur, Beykoz, Maslak kasırlarında ve Yalova Atatürk Köşkü'ndeki bilimsel çalışmaları yönetti.

Uzun yıllar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurullarının üyelik ve başkanlık görevlerini yürüttü. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007 yılı "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" olmak üzere çeşitli ödüller aldı.

1990 yılında kurulan ÇEKÜL'ün kurucu başkanı olan Sözen, 2000 yılında da Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük etti.

Metin Sözen'in ÇEKÜL Vakfı Yayınları'ndan çıkan otobiyografik kitabı "Yaşamı Paylaşmak", bir bilim insanı olarak Türkiye'nin koruma tarihine nasıl yön verdiğinin izlerini taşıyor.