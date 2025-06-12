Prof. Dr. Özkırım: Çevre Kirliliği Canlıları Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Prof. Dr. Özkırım: Çevre Kirliliği Canlıları Tehdit Ediyor

12.06.2025 16:51
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Prof. Dr. Özkırım, çevre kirliliğinin kuşlar ve diğer canlı türlerini tehdit ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Özkırım: "Çevre kirliliği kuşlar başta olmak üzere pek çok canlı türünü tehdit ediyor"

KIRKLARELİ - Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, en büyük arı kayıplarını kışın yaşanmadığını ifade ederek, kayıpların kışın sonunda verildiğini belirterek, "Çevre kirliliği kuşlar başta olmak üzere pek çok canlı türünü tehdit ediyor" dedi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen "Istranca Arıcılığının İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Arttırılması Projesi"nin kapanış programı gerçekleşti. Bir otelde gerçekleşen toplantıya Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Akkaya ve Biyolog Neslihan Aslan ile üreticiler katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Aslı Özkırım, iklim değişikliğinin yanı sıra çevre kirliliğinin de kuşlar başta olmak üzere pek çok canlı türünü tehdit ettiğini söyledi.

Özkırım, arı ölümlerinin hava değişimlerinin ani ve düzensiz olduğunda yaşandığını belirterek "En büyük arı kayıpları kışın sonunda veriliyor çünkü arıyı öldüren asıl neden, değişkenliktir. Çok soğukta ya da çok sıcakta değil, hava değişimlerinin ani ve düzensiz olduğu dönemlerde kayıplar yaşanıyor. Bu durum ilkbahar ve sonbahar geçişlerinde daha belirgin hale geliyor" diye konuştu.

"Istranca arısı soğuk havayı görmeli, dengesizliği görmeli, sıcak havayı görmeli"

Arıların iklim değişimine uyum göstermesi için üreticilerin destek olması gerektiğini vurgulayan Özkırım, "İklim değişiminde en yanlış strateji arılarımı fanusun içine koyalım hiç etkilenmesinler iklim değişikliğinden hiç biyolojileri bozulmasın. Hayır uyum gösterecekler bu iklim değişecek çünkü ama önemli olan arının ona uyum göstermesi. Bu kış arılığında hangi arılar güçlü çıktı, o arılardan ana arı üreteceksiniz. Ana arı üretirken sadece bal verimi, sakinliği, hastalıklara direncinin yanı sıra iklim değişimine uyumu da önemli. Trakya arısı soğuk, sıcak, değişkenliğini görmezse siz onu kapatırsanız bir odaya her şeyden uzak tutarsanız çıt kırıldım olacaklar. O yüzden Istranca arısı soğuk havayı görmeli, dengesizliği görmeli, sıcak havayı görmeli. Hayatta kalmak için kendilerini tetiklemeli. Sen de hayatta kalması için destek atmalısın. Buradaki amacımız tamamen bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hacettepe Üniversitesi, Hayvanlar, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Özkırım: Çevre Kirliliği Canlıları Tehdit Ediyor - Son Dakika

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