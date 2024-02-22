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Prof. Dr. Yakuphanoğlu: "Geleceğin yüzyılı fotoniktir"

ELAZIĞ - Nobel ödüllü Alman fizikçi Einstein'ın 1905 yılında ortaya attığı 'foton teorisini ispatlayan Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, "Bilindiği gibi 20. yüzyılın teknolojisi elektrik teknolojisiydi. 21. yüzyılda biz artık fotonik teknolojisini bekliyoruz. Geleceğin yüzyılı fotoniktir" dedi.

Fırat Teknokent de kurduğu Yüksek Teknoloji şirketinde teknolojik ürünler geliştiren FÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Nobel ödüllü Alman fizikçi Einstein'ın 1905 yılında ortaya attığı foton teorisini ispatlamak adına 'kuantum parçacık algılayıcı' adını verdiği nanoteknolojik bir sistem üretmişti. Çalışmalarına aralıksız devam eden Prof. Dr. Yakuphanoğlu, fotonik teknolojisi hakkında bilgiler verdi. 20. yüzyılın teknolojisinin elektronun iken 21. yüzyılda artık fotonik teknolojisinin kullanılacağını belirten Yakuphanoğlu, elektron hızının saniyede 2 bin kilometre iken fotonun 300 bin kilometre olduğunu söyledi. Geleceğinin yüzyılının fotonik olduğunu aktaran Yakuphanoğlu, bunun başta tıp, sanayi ve tarım olmak üzere her alanda kullanılacağını ifade etti.

"21. yüzyılda biz artık fotonik teknolojisini bekliyoruz"

Son yıllarda özellikle ülkede teknolojiye büyük önem verildiğini belirten Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, "Teknoloji denilen şey, yüksek, orta ve düşük olarak üçe ayrılır. Teknolojiyi biz artık günlük hayatımızda kullanmak zorundayız. Bilindiği gibi 20. yüzyılın teknolojisi elektrik teknolojisiydi. 21. yüzyılda biz artık fotonik teknolojisini bekliyoruz. İkisi arasında fark var. Elektrik teknolojisinde elektron kullanıyordu ve fotonik teknolojisinde foton kullanılmaktadır. Elektron hızı bor atom teorisine göre 2 bin kilometre bölü saniye iken fotonun hızı ise 300 bin kilometre bölü saniyedir" dedi.

"Foton daha yüksek hızla hareket ediyor"

Fotonun daha yüksek hız ile hareket ettiğini dile getiren Yakuphanoğlu, "Bilgiyi bir noktadan başka bir noktaya transfer etmek istediğimizde biz yüksek hız ve çözünürlükle kolaylıkla transfer edebileceğiz. Bundan dolayı artık bizim kesinlikle yüksek teknolojik ürünler üretmemiz gerekir. Geleceğin yüzyılı fotoniktir. Fotonik dediğimizin temelinde ışık bulunur. Einstein'in belirttiği gibi ışığın kuantumudur. Yani ışığı oluşturan dalganın en küçük parçacığına biz foton diyoruz. Buda elektron gibi davranır. Biz buna bir bilgiyi yüklediğimizde kolaylıkla bir noktadan başka bir noktaya transfer edilerek veya bunu baz alan farklı teknolojik cihazlarda kullanılarak yeni tip cihazlar ve sistemler üretebiliriz" diye konuştu.

"Yeni yüzyılda hayatımıza fotonik aygıtlar olarak girecek"

Yakuphanoğlu, "Yeni yüzyılda hayatımıza fotonik aygıtlar olarak girecek. Bunların temelinde ışık olacak. Dünyadan bilindiği cip krizi var. Cipi üretmemiz lazım. Eğer biz cipi üretmek istiyorsak litografiye sahip olmamız lazım. Optik litografi bilinmeden kesinlikle cip üretilemez. Onun için bizim yüksek teknolojik bilgiye sahip olmamız lazım. Optik litografiyi ben nasıl öğrenebilirim. Öncelikle bizim fotonu tanımamız gerek. Foton bir dalga olduğu için bunun bir frekansı ve dalga boyu var. Ben bit yüksek hızla çalışan fotonik bir aygıt yapıyorum. Bunun için benim fotonu görmem lazım. Fotonun frekansını, dalga boyunu ve elektronik parametrenin fotona girip, ben bunu farklı uygulamalarda kullanabilirim" şeklinde konuştu.