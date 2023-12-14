 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, UNIDROIT Yönetim Konseyi'ne yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, UNIDROIT Yönetim Konseyi'ne yeniden seçildi

Türkiye'nin aday gösterdiği Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü (UNIDROIT) Yönetim Konseyi 2024-2028 dönemi üyeliğine seçildi. Çalışkan'ın yeniden seçilmesi, UNIDROIT'in çalışmalarına sağladığı katkıların ve Türkiye'nin uluslararası özel hukukun geliştirilmesine yönelik uluslararası çabalara verdiği desteğin takdir edildiğinin bir göstergesidir.

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, UNIDROIT Yönetim Konseyi\'ne yeniden seçildi
14.12.2023 - 17:19,
Abone Ol

Türkiye'nin aday gösterdiği Prof. Dr. Yusuf Çalışkan'ın, Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü (UNIDROIT) Yönetim Konseyi 2024-2028 dönemi üyeliğine seçildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, UNIDROIT Yönetim Konseyi 2024-2028 dönemi üyeliğine aday gösterdiği Prof. Dr. Çalışkan, yeniden konsey üyeliğine seçildi.

Açıklamada, "Prof. Dr. Çalışkan'ın, uluslararası özel hukukun modernleştirilmesi, uyumu ve koordinasyonu konusundaki yöntemler üzerine çalışan bağımsız bir hükümetlerarası kuruluş olan UNIDROIT'ın Yönetim Konseyi'ne dört yıllık bir dönem için yeniden seçilmesi, söz konusu Enstitü'nün çalışmalarına sağladığı katkıların ve ülkemizin uluslararası özel hukukun geliştirilmesine yönelik uluslararası çabalara verdiği desteğin takdir edildiğinin bir göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

Çalışkan, 2019-2023 döneminde de UNIDROIT'in Yönetim Konseyi üyeliğine seçilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Dış Politika, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, UNIDROIT Yönetim Konseyi'ne yeniden seçildi - Son Dakika


18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret

Son Dakika
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:50:47. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, UNIDROIT Yönetim Konseyi'ne yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement