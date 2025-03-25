Protestolar Sonrası Gazetecilere Tutuklama - Son Dakika
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Protestolar Sonrası Gazetecilere Tutuklama

İstanbul'da yapılan protestolar sırasında gözaltına alınan 11 kişi, 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma' suçlamasıyla tutuklandı. Aralarında foto muhabiri Bülent Kılıç'ın da bulunduğu tutuklular, haklarında karar açıklanmasını bekliyor.

25.03.2025 18:29  Güncelleme: 21:16
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(İSTANBUL) - Aralarında foto muhabiri Bülent Kılıç, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, TKP Parti Meclisi Üyesi Arda Hacıyusufoğlu ve TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel'in de olduğu 11 kişi "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin aralarında gazetecilerin de bulunduğu pek çok kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen, aralarında üniversite öğrencilerinin ve gazetecilerin de olduğu 206 kişi hakkındaki kararlar açıklanıyor.

Aralarında foto muhabiri Bülent Kılıç, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, TKP Parti Meclisi Üyesi Arda Hacıyusufoğlu ve TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel'in de bulunduğu 11 kişi tutuklanma talebiyle İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, sorgu sonucunda 11 kişiyi "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Foto muhabiri Bülent Kılıç: "Ben gazeteciyim, gösterilen fotoğrafta ellerimde ve omuzumda fotoğraf makineleri var"

Foto muhabiri Bülent Kılıç, hakimlik sorgusunda, "Ben uluslarası düzeyde çalışan foto muhabiriyim. 2015 yılında bir ödül kazandım. Time dergisinde 2014 yılında en iyi fotoğrafçılar arasına girdim, birkaç daha ödül aldım. Aralık ayında Şam'da görev yapıyordum. 2018 yılından itibaren burada çalışırım. Yaşadığım durum beni yaralıyor. Ben gazeteciyim, gösterilen fotoğrafta ellerimde ve omuzumda fotoğraf makineleri vardır. O gün orada bir gazeteci olarak fotoğraf çekiyordum. Ben çektiğim fotoğraf başına iş yapıyorum. Hayatımı bu şekilde geçiriyorum. 35 saattir gözaltındayım. Koşullar hiç uygun değildi" savunmasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Bülent Kılıç, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Protestolar Sonrası Gazetecilere Tutuklama - Son Dakika

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