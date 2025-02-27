ProUD Platformu Genç Projelere Destek Sağlıyor

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Genç projelere destek amacıyla ProUD platformu hayata geçirildi

Genç projelere destek için hayata geçirilen ProUD platformunun lansmanı gerçekleşti

İSTANBUL - Gençlerin projelerine destek vermek amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 'ProUD platformunun' lansmanı gerçekleşti. Platform; öğrencilere farklı alanlarda yürütülen projeler hakkında bilgi edinme, projelere katılım sağlama ve kendi projelerini paylaşma imkanı sunacak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen ProUD projesinin lansmanı, üniversitenin kampüsünde gerçekleşti. Açılış konuşmalarını; Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Maraşlı gerçekleştirdi. BAP Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serap Yeşilkır Baydar ile BAP Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Zengin de proje hakkında detaylı bilgi verdi.

"Dünya sıralamasında 1001-1200 bandında yer aldık"

"Okul, öğrenci ve akademisyen olarak kendimizi nerede görmek istediğimiz çok önemli" diyen Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Biz, Gelişim Üniversitesi olarak da dünya üniversiteleri sıralamasında ilk bine girmeyi hedefledik. Orada kendimizi görmek istiyoruz. ve sizlerin de gayretiyle şunu gördük ki eğer isterseniz mutlaka istediğiniz şeyin sahibi olacaksınız. Hep birlikte gayret göstererek şuanda dünya sıralamasında 1001-1200 bandında yer aldık. Bu bizim için çok güzel tablo. Demek ki 13 yıllık olan üniversitemiz, istediği takdirde en güzel noktaya gelebiliyor" dedi.

"TÜBİTAK'ta 76 öğrenci projemiz kabul aldı"

Abdülkadir Gayretli, "Birçok hocamızın da gayretiyle 100 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyonluk, 1 milyon 500 ve 1 milyon 700 bin euroluk projelere hazırlıklarını yaptılar. İmzalarını atacaklar. Türkiye içerisinde de İSTKA' da 6 milyon TL başladık. Şimdi iki proje daha yazılıyor. 15-15, 30 milyonluk projeler. TÜBİTAK'a 250 tane proje gönderdik. 76 öğrenci projemiz kabul aldı. Bu da bizim için çok güzel başarı" şeklinde konuştu.

"Uluslararası fonlu projelerimize öğrencilerimizi de dahil edeceğiz"

Proje ile ilgili bilgilendiren Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ise "Bizim en çok önem verdiğimiz proje. Bu projeyle lisans öğrencilerimizi; akademik, araştırma, geliştirme alanındaki projelere dahil etmek istedik. Öğrencilerimiz, kendi projelerini bu platform altında realize edilebilecek. Hocalarının danışmanlığında, yani üniversitenin eğitim ve araştırma ekosistemine lisans öğrencileri de dahil eden bir proje. Dolayısıyla burada yapılan projeleri; sanayiyle ortak yapılan projeler, BAP destekli yani kurumun bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğünün desteklediği projelerden istifade edebilecek. O fonlardan yararlanabilecek. TÜBİTAK fonlu projelerimiz, Uluslararası fonlu projelerimize öğrencilerimizi de hocaların yanında dahil edeceğiz. Dolayısıyla öğrencilerimizin hem akademik gelişimini hem de profesyonel hayata hazırlama konusundaki donanımını artırmak asıl gayemiz" açıklaması yaptı.

"Öğrencileri sahaya sürüyoruz"

Prof. Dr. Bahri Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde; sosyal, sanatsal ve teknik inovasyon. medeniyetin üç sacayağını bu üniversitede oluşturduk. Dolayısıyla proje dediğimiz zaman sadece teknik manada değil, sosyal sorumluluk projelerine, teknik projelere öğrencilerimizi dahil ediyoruz. Yani toplumun ihtiyacı olan projelere öğrencileri henüz lisanstan dahil ediyoruz. Öğrencileri sahaya sürüyoruz. Sadece sınıflarda değil, sahada da deneyim kazansınlar."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Maraşlı, "Fikri olan, proje yapmak isteyen öğrenciler direk platforma başvurabilecek. Kurum içerisi desteklerimiz olabilir. Kurum dışında da öğrencilerimize destek, burs bulmaya çalışacağız. Bu proje ile öğrencilerimizin lisans seviyesinde kalmadan daha ileri boyutlarda, ufku açık, bilgi donanımlı olarak mezun olacak. Ayrıca asıl amacımız akademisyenliğe giden yolu onlara göstermektir" dedi.

Ayrıca lansmanda, bilime ve topluma sağladıkları katkıdan dolayı akademisyen ve öğrencilere teşekkür belgesi de takdim edildi.