Psikiyatri Derneği'nden Hak İhlalleri Uyarısı

(ANKARA) - Türkiye Psikiyatri Derneği, gösteri ve protesto eylemi gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara yönelik gözaltı ve adli işlemler sırasında ciddi hak ihlallerinin uygulandığını bildirerek, bu uygulamaların bir an önce sonlandırılması çağrısında bulundu.

Türkiye Psikiyatri Derneği, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden yurttaşlara karşı orantısız müdahalede bulunulduğunu belirterek, yaşanan hak ihlallerinin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Dernek tarfından yapılan yazılı açıklama şunlar kaydedildi:

"Bizler toplum sağlığı ile ilgili meslek dernekleri olarak ülkemiz genelinde büyük şehirler başta olmak üzere, anayasal haklarını kullanarak gösteri ve protesto eylemi gerçekleştirmek isteyen yurttaşlarımıza yönelik doğrudan şiddet içeren müdahaleleri, insan sağlığına açıkça zarar veren kimyasal içerikli gaz ve sıvıların kontrolsüz kullanılmasını, insanların hukuksuz kimlik tespiti, gözaltı süreçleri ve bu gözaltılar sırasında kanunda açıkça suç olan eziyet ve kötü muamelelere maruz kaldığı olayları büyük bir endişeyle takip ediyoruz.

Yaşamakta olduğumuz dönemde gerek müdahaleler sırasında gerekse alıkoyma, gözaltı ve adli işlemler sırasında ciddi hak ihlalleri yaşandığı, eziyet ve kötü muamelelere maruz kalındığı bildirilmektedir. Gözaltına alınan kişilerin adli sağlık muayenelerinin sağlık kuruluşlarında, mahremiyet gözetilerek, tam ve eksiksiz yapılması kanuni zorunluluktur. Ayrıca insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanımı, cinsel dokunulmazlığı ihlal eden ve ağır ruhsal zararlar veren çıplak arama gibi insan onurunu zedeleyen ve kabul edilemez uygulamalar derhal sonlandırılmalıdır.

'Hak ihlallerinin sorumluları tespit edilmeli'

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası sözleşmeler ve kanunlarımıza göre, yasalar tarafından güvence altına alınmış demokratik hak kullanımı ya da gerekçesi ne olursa olsun herhangi bir eylem sebep gösterilerek insanların ruhsal ve bedensel bütünlüklerine yönelik bilerek ve isteyerek eziyet ve kötü muameleye maruz bırakılmaları işkence suçu kapsamındadır, insanlığa karşı işlenmiş suçtur ve Türk Ceza Kanunu 94. maddesine göre zaman aşımı işlemeyecek şekilde ağır hapis cezasını gerektirmektedir. Yaşanılan bu hak ihlallerinin sorumluları tespit edilmeli, işkence ve kötü muamele yapan kişiler ile bu kişilerin suçlarına tanık olmalarına rağmen engel olmayan kamu görevlileri hakkında ivedilikle gerekli adli idari işlemler yapılmalıdır.

Toplum sağlığı için hizmet sunan meslek mensupları olan bizler yaşananların tanıklarıyız. Yasaların bu işkence ve kötü muamelelere karşı tavizsiz uygulanmasının, hak ve özgürlükler açısından güvenli bir ortamın toplumsal iyilik hali için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yetkilileri, toplumun bütünlüğünü, adalet algısını, güvenlik duygusunu yaralayan, gençlerin kendi topraklarında inşa edecekleri geleceğe olan inançlarını sarsan her türlü hukuksuz ve şiddet içeren uygulamalara bir an önce son vermeye çağırıyoruz. Tüm toplumun fiziksel ve ruhsal iyiliği açısından, içinde bulunduğumuz süreçten geleceğe olan umudumuzu büyüterek geçmek adına beden ve ruh sağlığını derinden etkileyen bu tür muameleler sebebiyle ruhsal zorlanma yaşayan yurttaşlarımızdan ihtiyacı olanlara mesleğimiz ve kamusal sorumluluğumuz adına desteğe hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."