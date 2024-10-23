PTT Burdur 184. Yılını Kutladı

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Burdur'da Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 184. müşteriye hediye verildi.

PTT Burdur Merkez Müdürlüğüne giden Ahmet Özen, işlemleri için sıra fişi alan 184. müşteri oldu.

Burdur PTT Başmüdürü Mustafa Ölmez, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Özen'e PTT'nin pul koleksiyonu hediye etti.

Özen de PTT'nin hizmetlerinden memnun olduğu belirterek hediye için teşekkür etti.