Pülümür'de Eğitime Kar Engeli

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

Yollarda oluşabilecek riskler ve tehlikelere karşı tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "19 Şubat Çarşamba 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.