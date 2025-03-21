Pülümür'de Taşımalı Eğitime Ara

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, "Köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 21 Mart Cuma bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, aynı gün engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.