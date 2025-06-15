Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde, Indrayani Nehri üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, Indrayani Nehri üzerindeki köprünün çöktüğünü açıkladı.
Fadnavis, köprünün üzerinde yürüyen turist grubunun nehre düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Olayda 32 kişinin de yaralandığını duyuran Fadnavis, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.
Devendra Fadnavis, şu ana kadar 6 turistin kurtarıldığını ve bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Bölge sakinleri, yaklaşık 5 yıl önce yenilenen köprünün yapısal güvenliğine dair uzun süredir endişe duyduklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Pune'de Köprü Çöktü: 2 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika
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