Pursaklar\'da Çevre Temizliği Etkinliği

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Pursaklar Belediyesi tarafından, Çevre Koruma Haftası dolayısıyla çevre bilinci oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in yanı sıra Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar doğada çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.

Belediye Başkanı Çetin, yaptığı açıklamada, "Görevimiz çöp toplamak değil, çöpleri yere atmamak olmalıdır. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için el ele verdik." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, gönüllü çevre temizliği yapan Şenol Yurttaş ve mahallesini düzenli temizleyen Aysel Turan'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Belediye yetkilileri, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir çevre anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.