Putin: 2023'te ticaret hacmimizde rekor kırıldı - Son Dakika
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Putin: 2023'te ticaret hacmimizde rekor kırıldı

Putin: 2023\'te ticaret hacmimizde rekor kırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile enerjiden, bankacılık sektörüne kadar birçok alanda projeler geliştirdiklerini ve 2023'te ticaret hacminin 240 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti. Putin, Çin ziyaretinin içerik açısından son derece zengin ve faydalı olduğunu ifade etti. İki ülke arasında 80'den fazla proje geliştirildiğini ve ulusal para birimlerinin ticarette giderek daha fazla kullanıldığını söyleyen Putin, işbirliğinin dünyada istikrarı sağlayan temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

16.05.2024 11:37
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile enerjiden, bankacılık sektörüne çok sayıda alanda projeler geliştirdiklerini belirterek, "2023'te ticaret hacmimizde 240 milyar dolarla rekor kırıldı." dedi.

Putin, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pekin'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Rusya'da tekrar devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Çin'e gerçekleştirdiğine dikkati çeken Putin, "Elbette burada belli bir sembolizm var ancak bu görüşmelerimiz aynı zamanda içerik açısından son derece zengin ve faydalı." ifadesini kullandı.

Şi ile görüşmelerinde ticaret ve yatırım konusunun ana gündem maddelerinden olduğunu dile getiren Putin, "2023'te ticaret hacmimizde 240 milyar dolarla rekor kırıldı." dedi.

Rusya'nın Çin'e yönelik gıda ihracatının da 1,5 kat artarak 7,6 milyar dolara ulaştığını anlatan Putin, iki ülke arasında değeri 200 milyar doları aşan 80 projenin ortak geliştirildiğini söyledi.

Putin, iki ülke ticaretinde ulusal para birimleri kullanımının giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, "Rusya-Çin ticaretinde ruble ve yuanın payı yüzde 90'ı aştı. Bu rakam artmaya devam ediyor ve karşılıklı ticaret ve yatırım, üçüncü ülkelerin etkisinden ve küresel döviz piyasalarındaki olumsuz eğilimlerden güvenilir bir şekilde korunuyor." diye konuştu.

"İşbirliğimiz, dünyada istikrarı sağlayan temel unsurlar arasında yer alıyor"

Rusya ve Çin bankacılık sektöründeki işbirliğini de güçlendireceklerine işaret eden Putin, "Doğal olarak istişarelerimizde hızla gelişen enerji sektöründe işbirliği konusunu da detaylı olarak ele aldık. Bu bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Enerjideki işbirliğini derinleştirmeye yönelik özel planlarımız var." dedi.

İki ülke enerji ticaretinin sadece hidrokarbon kaynaklarıyla sınırlı olmadığını anlatan Putin, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Çin'e yönelik nükleer enerji alanında çeşitli projeler uyguladığını söyledi.

Çin otomobil ve ev eşyası üreticilerinin Rusya pazarındaki payının giderek arttığını ifade eden Putin, şöyle konuştu:

"Çinli mevkidaşımla her türlü yasa dışı eylemin, yaptırımın, kısıtlamanın olumsuz etkisinden bahsettik. Çinli dostlarımızla adil rekabette başarılar elde ettikleri otomobil üretimi alanında işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz ve bunu daha da geliştireceğiz."

Putin, Rusya ve Çin'in, metalürji, kimya, biyoteknoloji, uzay keşfi ve çeşitli diğer yüksek teknoloji sanayilerde de önemli ve büyük projeleri hayata geçirdiğinin altını çizdi.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin "fırsatçı" bir doğada ve başka ülkelere karşı olmadığını vurgulayan Putin, "Uluslararası alandaki işbirliğimiz, dünyada istikrarı sağlayan temel unsurlar arasında yer alıyor. Birlikte adalet ilkelerini ve çok kutuplu gerçekleri yansıtan, uluslararası hukuka dayanan demokratik bir dünya düzenini savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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