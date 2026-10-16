Putin, Dobropolye'nin alınmasının DHC sınırlarına yol açtığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Dobropolye şehrini kontrol altına aldığını belirterek, "Bu durum, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sınırlarına ulaşmak için doğrudan bir yol açmaktadır." dedi.

Putin, Ukrayna'da savaşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Grubu'nun bir komuta merkezini ziyaret ederek, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve bazı birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.

"Özel askeri operasyonun" gidişatı hakkında askeri yetkililerden bilgi alan Putin, burada yaptığı konuşmada, çatışma alanında 2026'nın başından bu yana 6 bin 500 kilometrekarelik alanı ve 310 yerleşim birimini ele geçirdiklerini söyledi.

Putin, "Kiev rejimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 10'undan biraz fazlasını ve Zaporijya Bölgesi'nin yüzde 16,5'ini kontrolü altında tutmaya devam ediyor. Lugansk Halk Cumhuriyeti ise artık tamamen bizim kontrolümüz altında." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırısının ardından Rus ordusunun sınır bölgelerinde "bir güvenlik kuşağı" oluşturma görevini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayan Putin, "Hedefimiz, Rusya'nın sınır bölgelerinin gelecekte mutlak güvenliğini sağlamaktır. Bunu, Ukrayna ile yapılabilecek olası barış müzakerelerinin bir konusu haline getirme niyetinde değiliz." dedi.

Putin, Kiev'in Rus sanayi tesisleri ve enerji sektörüne saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksini ve altyapı tesislerini hedef almaya devam ettiklerini bildirdi.

"Donetsk'teki Dobropolye şehrini ele geçirdik"

Cephe hattındaki durumla ilgili konuşan Putin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Dobropolye şehrini kontrol altına aldığını duyurdu.

Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi, şüphesiz temel hedeflerimizden biri olmaya devam ediyor. Merkez birliklerinin Dobropolye şehrini ele geçirmesi, özel askeri operasyonda önemli bir gelişmedir. Zira bu durum, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sınırlarına ulaşmak için doğrudan bir yol açmaktadır." diye konuştu.

Halihazırda Donetsk sınırları içinde 2 bin 748 kilometrekarelik bir alanın hala Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında olduğuna işaret eden Putin, sadece bu yıl içinde 2 bin kilometrekareden fazla bir alanın tamamının kontrol altına alındığına dikkati çekti.

Gerasimov: "Eylülden bu yana 92 yerleşim birimini ele geçirdik"

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov da Putin'e verdiği raporda, 1 Eylül'den bu yana Rus ordusunun tüm cephe hattında 1800 kilometrekareden fazla alanı ve 92 yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

Donbas bölgesinin tamamen kontrol altına alınmasını hedeflediklerini aktaran Gerasimov, "Eylül ayında ve ekim ayının ilk iki haftası içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 500 kilometrekarelik bir alan ve 23 yerleşim yeri kontrolümüz altına girmiştir. Merkez askeri birliklerimiz, Dnipropetrovsk istikametinde düşmanın kilit savunma merkezlerinden biri olan Dobropolye şehrini kurtarmıştır." ifadelerini kullandı.

"Eylülden bu yana 15 binden fazla Ukrayna hava hedefi düşürdük"

Kiev'in cephe hattında başarılı olamadığı için dikkatini Rusya topraklarının derinliklerindeki sivil altyapıya yönelik yoğun saldırılar düzenlediğini söyleyen Gerasimov, bu yılın ocak ayında günde ortalama 120 civarında Ukrayna insansız hava aracını (İHA) ve füzesini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Gerasimov, eylül ayı itibarıyla bu sayının 5 kat arttığını kaydederek, "Sadece eylül ayında 15 binden fazla hava hedefi düşürülmüştür, bu da günlük ortalama 500'den fazla hedefe tekabül etmektedir." bilgisini verdi.

"Ukrayna'ya 1,5 ayda 12 büyük çaplı saldırı yapıldı"

Eylülden bu yana Ukrayna'ya 12 büyük çaplı saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Gerasimov, bu saldırılarda füzelerin ve İHA'ların üretimi ve depolanmasıyla ilgili 30 askeri-sanayi tesisi ve lojistik merkezinin yanı sıra yakıt, enerji ve ulaşım altyapısına ait 14 noktanın hedef alındığını dile getirdi.

Gerasimov, saldırıların Ukrayna sanayi sektörünün seyir ve balistik füzeler dahil olmak üzere uzun menzilli silahlar üretme kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığını, sanayi ve enerji sektörlerine ekipman teminini güçleştirdiğini savundu.

Bununla eş zamanlı olarak Ukrayna'nın kritik metalürji işletmelerine yönelik saldırılar düzenlendiğini de anlatan Gerasimov, bu saldırılar sonucunda Ukrayna'daki çelik üretiminin durduğunu, 9 metalürji işletmesinin vurularak devre dışı bırakıldığını belirtti.

Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna'nın liman ve lojistik altyapısına, deniz araçlarına sistematik saldırılar gerçekleştirdiğini kaydederek, "Gerçekleştirilen bu saldırılar sonucunda 76 lojistik ve depolama merkezi, 203 liman altyapı tesisi ve Ukrayna'ya askeri kargo taşımak için kullanılan 93 deniz aracı vurulmuştur." dedi.