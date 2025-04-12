Putin, Donanmayı Güçlendirmek İçin 100 Milyar Dolar Ayıracak

MOSKOVA, 12 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin önümüzdeki 10 yıl içinde donanmasını güçlendirmek için 8,4 trilyon ruble (yaklaşık 100,5 milyar dolar) kaynak ayıracağını duyurdu.

Putin, Rus Donanması'nın geliştirilmesine ilişkin cuma günü düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, değişen küresel dengeler, yeni tehditler, deniz güvenliği riskleri ve hızlı teknolojik gelişmelerin, "donanma için yeni bir vizyon" oluşturmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Rus Donanması'nın stratejik nükleer kuvvetler içinde modern silah ve teçhizat oranının yüzde 100'e ulaştığını vurgulayan Putin, "Bu rakam gelecekte de korunmalı" dedi.

Putin, donanmanın hem ülkenin savunma ve güvenliğinin sağlanmasında hem de Rusya'nın uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasında kilit rol oynadığını sözlerine ekledi.