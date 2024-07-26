Putin, Esad ile Moskova'da görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin, Esad ile Moskova'da görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Putin, görüşmede uzun zamandır konuşamadıkları konuları ele alma fırsatı bulduklarını belirtti. Esad ise, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümüne denk gelen ziyaretin önemine vurgu yaparak, dünya genelindeki olayların detaylarını ele almak için görüşmenin önemli olduğunu ifade etti.

26.07.2024 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Putin, Esad ile Moskova'da görüştü

MOSKOVA - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret etti. Esad, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, uzun zamandır bir araya gelmedikleri ifade ederek bu görüşmede konuşamadıkları konuları ele alma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Esad'a "Bölgedeki durumun bir bütün olarak nasıl geliştiğine ilişkin görüşlerinizi çok merak ediyorum" diyen Putin, bölgede gerilimin tırmanma eğiliminde olduğunu ve bu durumun Suriye için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

"Geçtiğimiz on yıllar boyunca ülkelerimiz çok zorlu sınavlardan geçti"

Esad ise, ziyaretin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının yıldönümüne denk geldiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz on yıllar boyunca ülkelerimiz çok zorlu sınavlardan geçti. Bu yıllar ülkelerimizdeki karmaşık dönüşüm süreçlerine tanıklık ettik. Ancak tüm bu yıllar boyunca ülkelerimiz arasındaki ilişkiler güven düzeyini korudu" dedi.

Esad açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde meydana gelen tüm olaylar göz önüne alındığında bugünkü görüşmemiz bu olayların gelişiminin tüm detaylarını ele almak, muhtemel perspektifleri ve senaryoları görüşmek için çok önemli"

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Moskova, Suriye, Dünya, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Esad ile Moskova'da görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı
21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
21:21 Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü
20:53 Katliamın ortakları Beyaz Saray’da görüştü Netanyahu’nun Biden için söylediklerine bakın Katliamın ortakları Beyaz Saray'da görüştü! Netanyahu'nun Biden için söylediklerine bakın
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 00:46:30. #1.13#
SON DAKİKA: Putin, Esad ile Moskova'da görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement