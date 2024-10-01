Putin Güvenlik Konseyi'nde Değişiklik Yaptı

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MOSKOVA, 1 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nde değişiklik yaparak kilit öneme sahip bazı yeni üyeleri göreve getirdi.

Pazartesi günü yayımlanan başkanlık kararnamesine göre konseye dört yeni isim atandı: Başkanlık Yaveri Aleksey Dyumin, Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı Başkanı Veronika Skvortsova ve Başkanlık Özel Programlar Müdürlüğü Şefi Aleksandr Linets.

Putin kısa bir süre önce Ural Federal Bölgesi Başkanlık Elçisi görevinden alınan Vladimir Yakuşev'i ise Güvenlik Konseyi'nden çıkardı.

Rusya Güvenlik Konseyi, ulusal güvenlik ve stratejik konularda karar alma sürecinde başkana yardımcı olan anayasal bir danışma organı.