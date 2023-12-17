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Putin'in devlet başkanı adaylığı desteklendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanı seçimindeki adaylığı, Birleşik Rusya partisi tarafından oy birliğiyle desteklendi. Putin, partinin kongresinde yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı saldırgan siyaset izlediğini belirterek, ülkenin istikrarını ve egemenliğini korumak için birlik olunması gerektiğini vurguladı. Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde bağımsız aday olarak katılacak ve Birleşik Rusya partisi tarafından desteklenecek.

Putin\'in devlet başkanı adaylığı desteklendi
17.12.2023 - 20:05,
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanı seçimindeki adaylığı "Birleşik Rusya" partisi tarafından desteklendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Birleşik Rusya" partisinin 21. Kongresi yapıldı.

Kongrede yapılan oylamada, Putin'in devlet başkanı seçimindeki adaylığı oy birliğiyle desteklendi.

Putin, burada yaptığı konuşmada, partinin uzun yıllardır Rus vatandaşlarının çıkarları, devletin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bugün herkese çok büyük sorumluluk düşüyor. Tarihi görevlerle karşı karşıyayız. Bunlar tüm milliyetçi güçlerin birliğini gerektiriyor." dedi.

Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı saldırgan siyaset izlediğini ifade eden Putin, şunları kaydetti:

"Batılı seçkinler Rusya'nın sadece ekonomi ve sosyal alanını değil, aynı zamanda siyasi devlet sistemimizi de çökertmeyi planlıyordu. Onlar hala aramızda kargaşa yaratabileceklerine inandı ve inanıyorlar. Bu tür istikrarsızlaştırma yöntemleri iyi biliniyor ve dünyanın birçok bölgesinde renkli devrimlerle Batılı seçkinler tarafından birçok kez kullanıldı. Ancak özgür ve egemen Rusya'ya karşı kullanılan bu yöntemler işe yaramadı ve yaramayacak. Toplumumuz, hükümet ve yönetim sisteminin tüm kademeleri olgunluk, güç ve istikrar gösterdi."

Devlet başkanı seçimi

Ülkenin Federasyon Konseyi, ay başında devlet başkanı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını duyurmuş ve buna dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri göndermişti.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan Birleşik Rusya partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA
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Vladimir Putin, Siyaset, Rusya, Son Dakika

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