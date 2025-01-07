Putin, Ortodoks Noel'i Zafer Parkı'nda Kutladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Noeli'ni Moskova'da Zafer Parkı'ndaki Muzaffer Aziz George Kilisesi'nde kutladı.

Putin, gece yarısı vatandaşlarla Muzaffer Aziz George Kilisesi'nde Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin Noel gecesi için düzenlenen ayine katıldı.

Rus lider Putin, daha sonra Kurtarıcı İsa Katedrali'ne geçerek Rus Ortodoks Kilisesi'nin başı Moskova Patriği Kirill ile görüştü.

Zafer Parkı'ndaki Muzaffer Aziz George Kilisesi, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 50. yıl dönümü anısına yapılmasıyla biliniyor. Rus Ortodoksluğuna göre, Aziz George Ortodoks ordusunun savunucusu ve Moskova'nın koruyucu azizi olarak kabul ediliyor.