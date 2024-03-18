Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Vladimir Putin'in kesin olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazandığını açıkladı.
Başkent Moskova'da Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, düzenlediği basın toplantısında, devlet başkanı seçiminin kesin olmayan ilk sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.
Seçime katılım oranının yüzde 77,44 ile "rekor düzeyde" olduğunu kaydeden Pamfilova, 87 milyon 113 bin 127 kişinin oy kullandığını dile getirdi.
Pamfilova, seçimlerin özgür ve şeffaf olduğunu vurgulayarak, "Bağımsız bir halk olduğumuzu ve ülkemizin gelişmesi için her şeyi yaptığımızı kendimize gösterdik." dedi.
Halihazırda açılan sandık sayısının yüzde 99,7'nin üzerinde olduğunu aktaran Pamfilova, kesin sonuçların 21 Mart'ta açıklanacağını bildirdi.
Merkez Seçim Komisyonuna göre sandıkların yüzde 99,76'sı açıldı. Komisyon verilerine göre, Vladimir Putin, kesin olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazandı. Böylece Putin'e 75 milyon 950 bin 588 kişi oy verdi.
Adaylardan Komünist Partiden Nikolay Haritonov 3 milyon 737 bin 763 kişi ile yüzde 4,30 oy, Yeni İnsanlar partisinden Vladislav Davankov 3 milyon 341 bin 389 kişi ile yüzde 3,84 oy, Liberal Demokrat Partiden Leonid Slutskiy 2 milyon 792 bin 545 kişi ile yüzde 3,21 oy aldı.
Yeni seçilen devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Kesin olmayan ilk resmi seçim sonuçlarına göre sandıktan galip çıkan Putin, kesin sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.
Son Dakika › Güncel › Putin, Rusya devlet başkanı seçimini kazandı - Son Dakika
Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Şair Dursun Ali Erzincalı ve Sanatçı Umut Mürare'nin performanslarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Sakarya'da bulunan Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde sezonun açılmasıyla yamaç paraşütü tutkunları semada süzülme fırsatı buldu. Şehir ve doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşayan spor severler, Kırantepe'nin uygun eğimi ve yakınlığı sayesinde adrenalin dolu anlar yaşıyor. Kırantepe, başlangıç eğitimi alan kursiyerlere ve deneyimli pilotlarla uçmak isteyen ziyaretçilere de imkan sunuyor. Yamaç paraşütü yapanlar, bu sporun tehlikeli olmadığını ve keyifli bir aktivite olduğunu belirtiyor.
Eskişehir'de freni boşaldığı iddia edilen hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin kattaki dairesinin balkon pencerelerine çarparak durabildi. Araç, evin içine girmeden dururken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayı incelemek için başlatıldı.
Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilerek oynadığı son 16 maçta galip gelemedi. Ligde sadece 7 puan toplayabilen ve 18. sırada bulunan Giresun ekibi, iç saha maçlarında da istediği performansı gösteremedi. Kendi evinde sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar, 13 karşılaşmada sadece 2 gol kaydedebildi.
Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli uyuşturucu madde tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Çanakkale Zaferi'nin yüzüncü yılında, Erdoğan, Çanakkale'de yazılan destanın Türkiye'nin geleceği için önemli dersler içerdiğine inandığını belirtti.
CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili çıkan yalan haberler hakkında açıklama yaparak, yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?