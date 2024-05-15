Putin, Rusya ve Çin arasındaki işbirliğini genişletmeyi hedefliyor

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Çin ile Rusya arasındaki ticaretin son beş yılda iki katına çıktığını kaydeden Putin, Çin'in üst üste 13 yıldır Rusya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Rusya'nın 2023 yılında Çin'in ticaret ortakları arasında dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

MOSKOVA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in ekonomi ve kültür alanlarında eşit ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek suretiyle her iki ulusun refahını teşvik ettiğini belirtti.

Putin, Perşembe günü başlayacak iki günlük resmi Çin ziyareti öncesinde Xinhua ile yaptığı yazılı söyleşide ticaret ve ekonomi alanlarındaki tatbiki işbirliğine değinerek, Rusya-Çin ticari ilişkilerindeki hızlı gelişimin dış zorluklara ve krizlere karşı güçlü bir direnç gösterdiğini ifade etti.

Çin ile Rusya arasındaki ticaretin son beş yılda iki katına çıktığını kaydeden Putin, Çin'in üst üste 13 yıldır Rusya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Rusya'nın 2023 yılında Çin'in ticaret ortakları arasında dördüncü sırada yer aldığını söyledi. Putin ayrıca, iki ülkenin şirketleri arasındaki ticari işlemlerin yüzde 90'ından fazlasının kendi ulusal para birimleriyle yapıldığını vurguladı.

Putin, iki tarafın da enerji sektöründe stratejik işbirliğini sistematik ve tutarlı şekilde geliştirdiğini ve büyük ölçekli yeni enerji projeleri üzerinde çalıştığını belirtti.

Rus tarım ürünlerinin Çin pazarına arzında olumlu dinamikler görüldüğünü, yatırım ve üretim alanındaki girişimlerin hayata geçirildiğini ifade eden Putin, iki ülke arasındaki ulaşım ve lojistik koridorlarının da sorunsuz işleyip büyüdüğüne vurgu yaptı.

Putin, "Rus-Çin ekonomik ilişkilerinin büyük umutlar vadettiğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı, "Sanayi ve yüksek teknoloji, uzay ve barışçıl atom, yapay zeka, yenilenebilir enerji ve diğer yenilikçi sektörlerde daha yakın işbirliği kurmaya çalışacağız. Bunun için elverişli yasal ve örgütsel koşulları sağlamak, ayrıca ulaşım ve finans altyapısını geliştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz" dedi.