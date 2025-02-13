Putin-Tump Görüşmesi Borsayı Yükseltti

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MOSKOVA, 13 Şubat (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Rusya'nın menkul kıymetler borsası endeksi, perşembe sabahı yüzde 8,34 artış sergiledi.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yerel saatle 7.10 itibarıyla MOEX Rusya Endeksi (IMOEX2), 3.277,85 puana yükseldi. Rusya'nın önde gelen hisse senetlerinin işlem gördüğü endeks, çarşamba günü 3.200 puan seviyesini aşarak perşembe günü ilk işlem saatlerinde de tırmanmasını sürdürdü.

Kremlin'den çarşamba günü yapılan açıklamada iki liderin, Ukrayna konusunu ve çatışmanın barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını ele aldığı belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump'ın, bir araya gelme olasılığı da dahil olmak üzere doğrudan görüşme konusunda mutabık kaldığını söyledi.