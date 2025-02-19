Putin ve Trump Ay Sonu Görüşebilir - Son Dakika
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Putin ve Trump Ay Sonu Görüşebilir

Peskov, Putin ve Trump'ın görüşmesine ilişkin olumlu adımlar atıldığını, hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

19.02.2025 14:51
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ay sonuna kadar görüşebileceğini belirterek, "İlk önemli adım atıldı. Her iki taraf da siyasi irade gösterdi. Yapılması gereken çok iş var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen Rusya ve ABD heyetleri arasındaki istişareleri değerlendirdi.

Görüşmelerin Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine ve bunun için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik yapıldığına dikkati çeken Peskov, "İlk önemli adım atıldı. Her iki taraf da siyasi irade gösterdi. Yapılması gereken çok iş var. Şimdilik görüşmenin sonuçlarını konuşmak erken, ancak olumlu bir ivme var. Çalışmaları sürdürme isteği var. Önemli olan ikili ilişkilerin canlandırılarak yeniden kurulması." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapılan istişarelerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verildiğini aktaran Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerde ABD'nin temsilcisini belirlemesinin ardından Rusya'nın da temsilcisini atayacağını dile getirdi.

Peskov, Ukrayna'da devlet başkanı seçiminin yapılması ihtimaline dair, bu konuda görüşmede herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Ukrayna'nın Rus-Amerikan istişarelerine ilişkin "çelişkili" açıklamalar yaptığını belirten Peskov, "Rusya ile ABD, siyasi iradesini gösterdi. Kiev yönetiminin nasıl bir irade göstereceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.

Peskov, Putin ile Trump'ın bir araya gelmesi ihtimaline ilişkin, bunun için iki devletin dışişleri bakanlıklarının hazırlık yapacağını belirterek, "Ay sonuna kadar görüşme yapılabilir, yapılmayabilir de." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Avrupa'dan barış güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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