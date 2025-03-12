Putin ve Trump Görüşmesi Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Putin ve Trump Görüşmesi Hakkında Açıklama

Peskov, Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesi için talep gelmediğini açıkladı.

12.03.2025 14:52
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(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesine ilişkin "herhangi bir düzenleme bulunmadığını" ve " Washington'dan herhangi bir talep gelmediğini" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesine ilişkin herhangi bir gelişme olmadığını, Washington'dan herhangi bir talep gelmediğini belirtti.

Peskov, "ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin ardından yapılan açıklamaları dikkatle inceliyoruz. ABD ile Rusya arasında yakın zamanda görüşmeler planlanıyor" dedi. Peskov, muhtemel bir Putin-Trump görüşmesi olacaksa çok hızlı bir şekilde organize edileceğini bildirdi.

Peskov, Rusya'nın, 30 günlük ateşkes önerisine yanıt vermek için ABD tarafının kendileriyle görüşmesini bekleyeceğini kaydetti. Peskov ayrıca, "Rus ordusu, Kursk'ta iyi bir şekilde ilerleme kaydediyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna görüşmelerinin ardından bu hafta Putin ile konuşmayı planladığını söylemişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Kremlin, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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