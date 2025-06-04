Putin ve Trump'tan Ukrayna Üzerine Görüşme - Son Dakika
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Putin ve Trump'tan Ukrayna Üzerine Görüşme

04.06.2025 22:42
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Putin, Trump'a Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında bilgi vererek, temasların sürdürülmesini vurguladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan ikinci tur müzakerelerinin sonuçları hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Uşakov, Putin ile Trump'ın bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini gazetecilere değerlendirdi.

ABD'de göreve gelmesinden bu yana Trump ile Putin'in 4'üncü kez telefonla görüştüğünü belirten Uşakov, bu görüşmenin ise 1 saat 10 dakika sürdüğünü aktardı.

Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun ele alındığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Putin, Trump'a İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan ikinci tur müzakerelerinin sonuçları hakkında bilgi verdi. Ukrayna'nın Rus sivil altyapı unsurlarına ve sivillere bilinçli olarak saldırılar düzenleyerek, bu görüşmeleri engellemeye çalıştığı vurgulandı. Bu, uluslararası hukuk tarafından terör eylemi olarak değerlendiriliyor. Görüşümüze göre, Kiev yönetimi uluslararası terör örgütüne dönüştü."

Rusya'nın, "Ukrayna'nın kışkırtıcı eylemlerine boyun eğmediğini ve müzakerelere katıldığını" belirten Uşakov, Putin'in Ukrayna ile müzakerelerin faydalı olduğunu vurguladığını aktardı.

Uşakov, Rusya ve Ukrayna'nın hazırladıkları memorandum taslaklarını birbirine teslim ettiğine dikkati çekerek, "Taraflar, memorandumları analiz edilecek. Bunun ardından müzakerelerin devam edeceğini umuyoruz." dedi.

Putin-Trump görüşmesinde, Ukrayna'nın hafta sonu Rus askeri havaalanlarına yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılara da değinildiğini kaydeden Uşakov, "Trump, Amerikalıların bu saldırılar öncesinde bilgilendirilmediğini teyit etti. İki lider, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

"Trump, Rusya'nın İran nükleer meselesinde destek olabileceğini düşünüyor"

Putin ile Trump'ın ABD ile İran arasında nükleer programına dair müzakereleri de istişare ettiğini kaydeden Uşakov, "Trump, Rusya'nın bu konuda destek olabileceğini düşündüğünü ve Rusya'ya İran tarafıyla çalışabilmesi halde minnettar olacağını dile getirdi." diye konuştu.

Uşakov, görüşmede Orta Doğu'daki durumun ve Hindistan ile Pakistan arasındaki meselenin de ele alındığını dile getirdi.

"Görüşmede ikili işbirliği ele alındı"

Görüşmede ayrıca Rusya ve ABD arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin yeniden tesis edilmesiyle ilgili konuların ele aldıklarını belirterek, "İkili işbirliği, liderlerin girişimleri sayesinde büyük potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Uşakov, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un girişimlerine vurgu yapıldığını kaydetti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump'ın temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Kaynak: AA

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