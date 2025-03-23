Puysegur Çukuru'nda İlk İnsanlı Dalış - Son Dakika
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Puysegur Çukuru'nda İlk İnsanlı Dalış

Yeni Zelanda'da Çin ve Yeni Zelanda bilim insanları, Puysegur Çukuru'na ilk dalışı başarıyla gerçekleştirdi.

23.03.2025 11:02
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WELLINGTON, 23 Mart (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da düzenlenen Çin-Yeni Zelanda ortak dalış keşif gezisinin halka açık son gününde Tansuo-1 araştırma gemisindeki derin deniz insanlı denizaltısı Fendouzhe'yi (Çalışkan) inceleyen insanlar, 21 Mart 2025.

Çinli ve Yeni Zelandalı bilim insanları, Çin Bilimler Akademisi Küresel Çukur Araştırmaları ve Dalış Programı tarafından desteklenen Puysegur Çukuru'na yaptıkları çığır açıcı ortak dalış seferini başarıyla tamamladı.

Ortak araştırma seferinin baş bilim insanı Du Mengran cuma günü Wellington'da düzenlenen son halka açık etkinlikte yaptığı açıklamada, "Tarihte ilk kez insanlar Puysegur Çukuru'nun en derin noktasına ulaştı" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: Long Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Yeni Zelanda, Wellington, Teknoloji, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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