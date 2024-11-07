Quebec'ten Göçmen Akınına Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Quebec'ten Göçmen Akınına Uyarı

Quebec Başbakanı Legault, Trump'ın zaferi sonrası göçmen akınına karşı sınır güvenliğini artırmayı istedi.

07.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'nın Quebec eyaleti Başbakanı Francois Legault, ülkesinin Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferi nedeniyle "büyük bir göçmen akınına" karşı sınırlarını güvence altına almak için hızlı hareket etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Trump'ın seçim zaferini ilan etmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Legault, bölgede yaşanabilecek yasa dışı göçmen hareketliliğine dikkati çekti.

Legault, ülkesinin Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferi nedeniyle "büyük bir göçmen akınına" karşı sınırlarını güvence altına almak için hızlı hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Federal hükümeti sınırlarımızı koruma sorumluluğunu yerine getirmeye çağıracağız." dedi.

Ülkesine gelebilecek göçmenlerin sayısının çok fazla olacağını vurgulayan Legault, Quebec'in ABD'nin dört eyaletiyle sınır komşusu olduğuna işaret etti.

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ise Legault'un açıklamalarının ardından Başbakan Justin Trudeau hükümetinin sınırları kontrol edemeyeceği yönündeki endişeleri yatıştırmak için "Kanadalıları, sınır güvenliği ve kendi sınırımızı kontrol etmenin, Kanada'ya kimin girip kimin girmeyeceğini kontrol etmenin önemini kesinlikle kabul ettiğimiz konusunda temin etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın ulusal polis gücü ise göçmen akını durumunda sınır gözetiminin arttırılması da dahil olmak üzere acil durum planlarının hazır olduğunu açıkladı.

ABD'de yaklaşık 11 milyon yasa dışı göçmen bulunurken Trump, seçim kampanyasında tüm yasa dışı göçmenlerin gönderileceğini vadetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Güncel, Kanada, Göçmen, Quebec, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Quebec'ten Göçmen Akınına Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:22:37. #1.12#
SON DAKİKA: Quebec'ten Göçmen Akınına Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.