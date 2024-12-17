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TRT ortak yapımı " Rafadan Tayfa: Kapadokya" animasyon filmi, 27 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre film, sevilen kahramanlar Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları işliyor.

Filmin vizyona gireceği haberini sosyal medya hesabından paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Hayri ve arkadaşlarının maceralarını özleyenlere müjde. Rafadan Tayfa'nın beşinci sinema filmi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' 27 Aralık'ta sinemalarda." ifadelerini kullandı.

Rafadan Tayfa'nın son macerasını aktaracak filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer üç filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi. Senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.

Serinin bir önceki filmi "Rafadan Tayfa: Hayrimatör", 2 milyon 800 bini aşkın izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen sinema filmi oldu.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Rafadan Tayfa, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek 'Kapadokya Bilmece Avı' etkinliği için Nevşehir'e gitmiştir. Bilmece Avı macerası başladığında Hayri'nin yolu gizemli bir çömleği arayan ajanlarla kesişir. Ajanlardan önce Hayri'nin eline geçen çömlek, onu ajanların hedefi haline getirir. Tayfa, ajanların Kapadokya'da olduğuna ve bu çömleği aradığına pek inanmaz. Bilmece Avı devam ederken keşfedilen yerler ile çömlek arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkar. Sıradan görünen çömlek aslında Zümrüdüanka'nın küllerini saklamaktadır."