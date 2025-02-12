Rahim Ağzı Kanseri Eğitimi Havza'da

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Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri ve kanser tarama farkındalığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Havza Devlet Hastanesi iş birliği, Havza Belediyesinin desteğiyle Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde katılımcılara İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından kanser taraması ve genel sağlık konuları hakkında bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal, burada yaptığı konuşmada, kadınlarda rahim ağzı kanseri ve kanser taramaları hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Erken teşhisin kanserle mücadelede en güçlü silahlarından biri olduğunu vurgulayan Kursal, "Önemli olan sağlığımız bozulmadan önce sağlığımızı korumak. Bu maksatla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Programda daha sonra Havza Devlet Hastanesi kadın hastalıkları uzmanı Op. Dr. İlknur Çınar Dura ve İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi hekimi Dr. Elif Özkaya tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Eğitime Havza Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Demirci de katıldı.